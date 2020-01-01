كلوب: عصر مانشستر سيتي لم ينتهِ بعد

هل انتهى عصر مانشستر سيتي جوارديولا وبدأ عصر ليفربول كلوب؟

توقع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عودة مانشستر سيتي بقوة بعد فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول مساء اليوم على ملعب الاتحاد، في مباراة سيقف فيها لاعبو السيتي ممرًا شرفيًا لتحية بطل البريميرليج.

وقبل المباراة الأولى لليفربول بعد حسمه للقب الدوري الإنجليزي رسميًا، تحدث يورجن كلوب عن توقعاته بالنسبة للموسم المقبل في إنجلترا.

المزيد من الفرق

وقال كلوب إنه يتوقع عودة مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في الموسم المقبل من أجل المنافسة على اللقب واستعادة ما فقده خلال الموسم الحالي.

وأضاف: "لا أؤيد صحة الاقتراحات التي تشير إلى أن فوز ليفربول باللقب يمكن أن يمثل نهاية حقبة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز"

وتابع: "نهاية حقبة مانشستر سيتي؟ هل سمعت ذلك بشكل صحيح، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون نهاية حقبة بعد خسارة اللقب في موسم واحد"

وأردف: "كان على مانشستر سيتي أن يجد بديلًا للاعب بقيمة كومباني، وربما كانوا تحت ضغط بعض السلطات المختلفة لذلك لم يكن من الممكن إجراء صفقات كبرى، لا أعرف"

وأكمل: "الآن ديفيد سيلفا يستعد للرحيل، أنت تعرف كم أنا معجب به. لم يلعب في فريقي أبدًا، لكني أحببته منذ ذلك بدأ لعب كرة القدم، ولكن إذا كان يمكن استبداله، فيجب أن أقول إن لديهم اللاعبين المثاليين لذلك، سواء بيرناردو سيلفا أو فيل فودين الذي يستطيع لعب هذا الدور"

واسترسل: "أنا لا أرى أي نهاية للعصر، فزنا باللقب، وفي اليوم التالي أخبرني الناس أننا سنكون فريقًا كبيرًا فقط إذا فزنا به مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات! هل يمكننا التحدث لمدة خمس دقائق على الأقل عن الفوز بها مرة واحدة؟ هذا ليس سيئًا للغاية"

وأكد: "عندما يبدأ الموسم الجديد، سنحاول التنافس مرة أخرى، ولكن لا، لا أستطيع أن أرى نهاية أي شيء لمانشستر سيتي بعد هذا الموسم"

صلاح لخلافة ميسي؟ برشلونة أخيرًا يمكنه التعاقد مع نجم ليفربول

يذكر أن ليفربول قد حقق اللقب الأول منذ 30 عامًا فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي باللقب في الموسمين الماضيين.