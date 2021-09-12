كلوب: ضم لاعبين في يناير لن يحل غياب صلاح وماني!

كلوب يتحدث عن الحلول الممكنة لغياب صلاح وماني عن ليفربول.

يدرك يورجن كلوب، مدرب ليفربول صعوبة البحث عن حلول قصيرة المدى لتعويض نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني عن فريقه في يناير المقبل.

المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، هما أبرز الأسماء التي ستغيب عن صفوف ليفربول في يناير المقبل من أجل تمثيل منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة في الكاميرون.

وقال كلوب خلال الموتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق ضد ليدز يونايتد: "علينا التعامل مع غياب صلاح وماني، سنرى في يناير المقبل".

وواصل: “الناس تقول إنه يجب علينا ضم لاعبين جدد من نفس جودة محمد صلاح وماني، لكن هذا لا يمكن أن يكون حلًا للمشكلة”.

وتابع الألماني: “لا نستطيع القيام بالتعاقد مع بدلاء كبار في الوقت الحالي، ونأمل أن نتوصل إلى حل آخر في يناير المقبل”.

ويستعد نادي ليفربول للعب أمام نظيره ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب "إلاند رود".

يأمل الريدز في تعزيز موقفهم في الدوري والمواصلة في مناطحة مانشستر يونايتد وتشيلسي على الصدارة.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا