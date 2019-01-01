كلوب: صلاح سيعود لنا آخر يوليو ولن نحتاج إلى صفقات كثيرة

المدير الفني لنادي ليفربول يتحدث عن موعد عودة ثلاثي الفريق وفترة الانتقالات للريدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

وسيلعب ليفربول، أمام نظيره بوروسيا دورتموند في الساعات الأولى من صباح السبت القادم في إطار استعداد الفريقين، للموسم الجديد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مازال أمام ثلاث سنوات على الأقل حتى في ليفربول، لا اعلم لماذا يفكر الناس في الخطوة التالية، هناك ثلاث مواسم متبقية لي مع الفريق على الأقل".

وكشف المدير الفني للريدز عن موعد عودة ثلاثي الفريق، محمد صلاح وفيرمينيو وأليسون، وقال: "الثلاثي سيعود آخر الشهر الحالي في معسكر الفريق بفرنسا".

وتابع: "سيكون امامنا حينها ما يقرب من أسبوع حتى موعد مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، و12 يوماً حتى موعد انطلاق الدوري الإنجليزي، و16 يوماً حتى السوبر الأوروبي".

وواصل: "لقد احتاجوا إلى إجازة ثلاثة أسابيع ووافقنا عليها بعد مجهودهم مع منتخبات بلادهم، أما ساديو ماني سنرى شعوره وماذا يحتاج عقب مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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وتطرق المدير الفني الألماني، إلى الحديث عن سوق انتقالات فريقه وقال: "أنا سعيد حقاً بتشكيل فريقي الذي حقق المجد الأوروبي الشهر الماضي".

وأكمل: " لن يكون أكبر سوق انتقالات لنادي ليفربول؛ لقد استثمرنا الكثير في الفريق في العامين الماضيين، لن يمكننا العمل كل عام بنفس الطريقة، سنرى المراكز التي تنقصنا وندعمها لا يوجد ضغط حقيقي حول فترة الانتقالات".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلعب، مباراة ودية أمام إشبيلية عقب مباراة دورتموند في بوسطن، ثم سبورتينج لشبونة في نيويورك، قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد.