كلوب: سنلعب للفوز في الإياب وهذه المباراة مرآة موسمنا

ماذا قال كلوب عقب الخسارة من ريال مدريد؟

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن مباراة اليوم كانت مرآة لموسم الريدز، مؤكدًا أنه من المرات النادرة التي يظهر فيها الفريق بهذا الشكل في شوط اللقاء الأول.

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعقب اللقاء، تحدث كلوب عمّا جرى، وأكد أن الفريق عليه أن يستفيق مما حدث اليوم ويركز في المواعيد المقبلة سواء مباراة الإياب أو مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني: "مباراة اليوم هي مرآة لموسمنا، نادرًا ما لعبنا بشكل سيء كما في الشوط الأول، هجوميًا كان ضغطنا العالي جيدًا لكننا فقدنا الكرة بسرعة كبيرة خاصة في الثلث الأخير".

وأضاف: "كرة القدم هي لعبة أخطاء ، لكن علينا أن نخسر الكرة في المناطق الآمنة إن فقداناها، وهذا ليس ما فعلناه، لقد استعادوا الكرة في الأماكن التي وفرت لهم فرصًا رائعة للتسجيل".

وتابع: "أن تتلقى هدفًا ونرتكب خطأ بعد ذلك فمن الطبيعي أن تستقبل أ:ثر، إنها كرة القدم، لكن عليك تحسين الأمور خاصة عندما تكون لديك الكرة. من الواضح أن الخسارة 3-1 في مباراة الذهاب أمام الريال ليست نتيجة جيدة".

وأردف: "في مباراة الإياب سنتمسك بالأمل الذي لدينا، نريد الفوز على ريال مدريد وهذا ما سنلعب من أجله، يجب أن نلعب بشكل أفضل من ذلك إذا أردنا تعويض ما فاتنا وتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلينا القتال من أجل حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا أحد يقدم الهدايا وعلينا مواصلة العمل بأنفسنا".

ومن جهته قال جورجينو فاينالدوم: "كان الأمر صعبًا، لعبنا ضد فريق جيد للغاية، الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول لم تكن جيدة، فقدنا الكرة بسرعة بتمريرات بسيطة، لحظتان فقط من عدم التركيز بشكل كافٍ منحتهم فرصتين وسجلوا الأهداف نتيجة أخطاء".

دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد يتفوّق على ليفربول بثلاثية في ذهاب ربع النهائي

في النهاية، كانت الغلبة لريال مدريد وقطع الفريق الملكي نصف الطريق نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، في انتظار مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.