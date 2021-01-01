كلوب: ريال مدريد؟ مواجهة خاصة وهي الأولى منذ أن رحل رونالدو

ماذا قال كلوب حول مباراة ريال مدريد؟

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن المواجهة أمام ريال مدريد ستكون خاصة، مضيفًا أنها الأولى بالنسبة له منذ أن رحل الهداف التاريخي للنادي الملكي كريستيانو رونالدو.

وستكون المواجهة الأبرز في ربع نهائي دوري الأبطال تلك التي تجمع بين ريال مدريد صاحب الرقم القياسي من التتويج بالبطولة وليفربول المتعثر محلياً وطامح في التتويج الأوروبي لإنقاذ موسمه.

وحول ذلك، قال كلوب: "إنه أمر مثير حقًا، من الواضح أنها قرعة صعبة ولكن من منظور آخر ستراها جيدة، لأنك إذا نظرت إلى جميع الفرق الأخرى التي تقول: يا إلهي! لأنهم جميعًا أقوياء".

وأضاف: "جميعهم يتمتعون بالجودة، فهذا واضح. أنا أتطلع حقًا إلى مباريات ربع النهائي، هذه الفرق وصلت إلى مرحلة متقدمة لتثبت بها كفاءتها أمام الجميع وقدرتها على المنافسة".

وتابع: "لقد مر أكثر من عامين عندما واجهناهم وكانت ليلة صعبة بالنسبة لنا حين خسرنا في نهائي دوري أبطال أوروبا وشعرنا بإحباط كبير، لذا فإن الحصول على فرصة للعب معهم مرة أخرى أمر رائع".

وأردف: "أعلم أنها جولة مختلفة وأيًا كان ما حدث في الماضي فإن كل مباراة لها حساباتها الخاصة، الملعب؟ لا نعرف أين سنلعب وأي أشياء من هذا القبيل، لكن كل شيء على ما يرام".

وأكد: "إذا كانت المباراة سوف تقام في بودابست، فلا بأس بذلك، نحن بخير حتى وإن حدث ذلك، ربما نأمل أن تكون مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد رائعة أيضًا.

على الرغم من أن تلك المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا نسخة العام 2018 هي المرة الوحيدة التي يواجه فيها كلوب ريال مدريد كمدرب لليفربول، ولكنه واجه العملاق الإسباني ست مرات في دوري أبطال أوروبا بينما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند.

وقال: "مع دورتموند، كان الأمر مشابهًا إلى حد ما عندما تم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات أو أي دور آخر، كان لدينا مواجهات في دور المجموعات، وكان لدينا مواجهات أخرى في مراحل خروج المغلوب"..

واسترسل: "مع ليفربول الآن واجهناهم مرة واحدة فقط، أعتقد أنها المرة الأولى التي مواجههم فيها عندما لا يكون كريستيانو رونالدو موجودًا، ربما تكون المرة الأولى منذ أن رحل جاريث بيل، ولكن لديهم بنزيما وكاسيميرو وكروس ومودريتش وسيرخيو راموس.

إعادة للنهائي الماضي وقمة بين ريال مدريد وليفربول في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يذكر أن مواجهة ريال مدريد وليفربول ستحمل ذكريات الفوز باللقب للنادي الملكي في آخر مناسبة له تلك التي كانت في 2018 حين نجح في التغلب على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كييف.