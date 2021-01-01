كلوب: خسارة الديربي مؤلمة، وهذه هي إصابة هندرسون

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يعلق على خسارة فريقه أمام إيفرتون، ويوضح إصابة جوردان هندرسون.

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن شعوره بالإحباط تجاه الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام نظيره إيفرتون مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الهزيمة في الديربي مؤلمة للغاية بالنسبة له، بالأخص في ظل النتائج الأخيرة.

وقال كلوب: "الهزيمة كانت مؤلمة للغاية، لقد تلقينا هدفين كان من الممكن أن نتفادى دخولهما لمرمى فريقنا، لكن هذا جزء من اللعبة، دعونا لا ننسى ذلك".

وأضاف: "كرة القدم تعتمد على جزئيتين في الأساس، الأولى عليك أن تدافع فيها بشكل جيد، والثانية يتوجب عليك فيها أن تسجل الأهداف، ونحن لم ندافع بشكل بالشكل المطلوب ووقعنا في الأخطاء، ولم نستغل الأخطاء التي وقعوا فيها ولهذا خرجت المباراة بتلك النتيجة".

وأكمل: "المباريات لا تتماثل، لقد سيطرنا على مباريات خارج أرضنا من قبل مثلما حدث أمام ليستر سيتي لكننا تعرضنا للهزيمة، في اللحظات الهامة نقوم بالأخطاء أو تحدث الأمور بشكل غريب".

وأردف: "الأمور تسير معنا بذلك الشكل في هذه المرحلة، عندما نتعرض لأي خطأ نستقبل الأهداف، وعندما نجبر المنافس على الأخطاء لا نسجلها، من شاهد اللقاء اليوم دون الأهداف سيسأل نفسه ما الذي حدث؟ لكنها ليست المرة الأولى".

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وتطرق للحديث عن إصابة جوردان هندرسون: "لا نعرف بالتحديد ما هي لكنها في منطقة الفخذ، سنعرف المزيد عنها بالفحص، لكنها تبدو سيئة، والطاقم الطبي لم يكن سعيدًا بشأنها".

وأنهى كلماته عن فريقه وقال: "لم يكن هناك أي إيجابيات من المباراة ضد إيفرتون، لقد خسرنا الديربي وعلينا أن نبدأ في التحضير لما هو قادم بداية من اليوم".

جدير بالذكر أن إيفرتون كان قد فاز بهدفين نظيفين ليعادل رصيد ليفربول من النقاط بـ 40 نقطة، ويتبقى لهم مباراة أقل من الريدز.