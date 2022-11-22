كلوب: توخيل كان سببًا في رحيلي مبكرًا عن بوروسيا دورتموند!

بعد سنوات، كلوب يكشف دور توخيل في رحيله عن تدريب بوروسيا دورتموند في 2015.

قرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي استغلال استراحة كأس العالم 2022 للاسترخاء، وإجراء عدة مقابلات صحفية، كشف خلال واحدة منها عن دور توماس توخيل في رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.

كلوب أجرى حوارًا مع شبكة "WDR" الألمانية، أعترف خلاله أنه كان سيحب قضاء المزيد من الوقت في الدوري الألماني، بعدما رحل عن تدريب دورتموند في 2015.

وقال كلوب خلال تصريحاته: "غادرت في وقت أبكر مما كنت أرغب فيه، وما زلت أتذكر السبب الرئيسي لنهاية مرحلتي".

واضاف: "كان توخيل على وشك الذهاب إلى هامبورج، وكان ذلك هو الوقت المناسب ليتولى تدريب بوروسيا دورتموند، لهذا السبب غادرت أبكر بقليل مما كان متوقعًا".

وقرر كلوب الرحيل عن تدريب دورتموند في نهاية موسم 2014-15، حيث كان يرى أن فترته في النادي الألماني قد انتهت.

كلوب قضى سبعة مواسم في تدريب دورتموند، وتمكن من تحقيق لقب الدوري الألماني مرتين، وكأس ألمانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الألماني مرتين.