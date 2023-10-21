كلوب: تلك هي طبيعة محمد صلاح، وهذه ليست أفضل مبارياته!

المدرب الألماني يتحدث عن أداء النجم المصري.

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بأداء النجم المصري محمد صلاح في المواجهة التي جمعت الريدز بإيفرتون في الدوري الإنجليزي مساء السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة ونقلتها "رويترز"، وأكد خلالها أن أداء صلاح في المباراة كان رائعًأ بالرغم من أنها لم تكن أفضل مبارياته.

وقال كلوب: "أكثر ما أحبه في صلاح هو بالطبع أرقامه، لكن ما هو أكثر من ذلك أنه لعب عدد كبير للغاية من المباريات المذهلة، ولقاء اليوم ليس أفضل ما قدمه".

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وأضاف: "نحن بحاجة إلى شخص يسجل الأهداف وهو كان ذلك الشخص مجددًا، أنا أحترم ذلك للغاية، هو مذهل وأرقامه جنونية، ولن يتوقف أبدًا هذه هي طبيعته، وهذا أمر رائع بالنسبة لنا".

وكان صلاح قد سجل هدفين في مواجهة ليفربول ضد إيفرتون، واستمر في المساهمة بالأهداف للمباراة رقم 13 على التوالي على ملعب أنفيلد.