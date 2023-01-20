كلوب: تشيلسي لديه مشاكل مثلنا.. ولحيتي شابت في ليفربول!

المدرب الألماني يتطلع لمواجهة قوية

تحدث الألماني يورجن كلوب عن العديد من العقبات التي واجهته حينما بدأ مسيرته التدريبية، خصوصًا في ليفربول، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن التدريب بشكل عام: "أؤمن بهذه الوظيفة، لقد قدمت من عصر كنت أحلل فيه المباريات عبر أفلام الدي في دي، وحينما كنت أريد معرفة ما يحصل في العالم كنت أقرأ الصحف اليومية".

وأردف: "الآن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء يسير بشكل مختلف، خصوصًا في نادٍ بحجم ليفربول، لقد مررت بالعديد من التحديات هنا، كان النادي في مكان مختلف تمامًا حين قدمت، تغلبت على عديد العقبات وأولها الإنجليزية السيئة الخاصة بي، لقد باتت لحيتي بيضاء حاليًا عكس ما جئت به إلى ليفربول، لكنني أحب عملي وأرى أنها أفضل مهنة في العالم".

وتطرق إلى المباراة ضد تشيلسي قائلًا إن نظيره "جراهام بوتر مدرب رائع ويصر على اللعب بشكل معين، لكنه ذكي للغاية من الناحية الكروية".

إلا أن كلوب أصر على أن "تشيلسي لديه مشكلات عدة، ربما تكون مختلفة عن مشاكلنا".

وتطرق إلى ميركاتو البلوز، قائلًا إنه "لو صحت الأرقام التي أنفقوها إلى الآن، فهذا أمر جدير بالملاحظة" مؤكدًا أن الصفقة الجديدة لتشيلسي ميخايلو مودريك "لاعب رائع وقوي وسريع ولديه جودة عالية، وجوده على رواق وفيليكس على رواق آخر أمر مذهل".