كلوب: تدريب ميسي ورونالدو؟ أمتلك صلاح وماني

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سعيد بتدريبه للثنائي محمد صلاح وساديو ماني وغير مهتم بفكرة تدريب رونالدو وميسي.

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالعمل مع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجما الريدز في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب مع شبكة "بي إن سبورتس" وأكد خلالها أن الثنائي يستطيعان منح ليفربول الكثير خلال السنوات المقبلة.

وتطرق كلوب للحديث عن فكرة تدريب الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة ونظيره كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

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وقال كلوب ردًا عن سؤال تدريبه لميسي ورونالدو: "هما لاعبان استثنائيان، وما هما عليه اليوم بسبب ما قدماه طوال السنوات الماضية، أحب مشاهدتهما لكنني لا أعاني من أي مشكلة لأنني لم أدربهما".

وأضاف: "ساديو ماني صغير في العمر، كذلك الحال بالنسبة لمحمد صلاح، يمكنهما أن يتواجدا في المجموعة لسنوات قادمة".

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وأردف: "أنا سعيد للغاية بالمجموعة التي امتلكها من اللاعبين لذلك لا أفكر كثيرًا في غيرهم، عندما أعمل معهم لا أحلم بالعمل مع غيرهم".

وأكمل عن جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان: لو نجحنا في ضم أحدهما في المستقبل سيكون ذلك جيدًا لكن في الوقت الحالي أعمل بما أملك من عناصر".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت ليفربول بضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأكدت أن كلوب تحدث مع والده هاتفيًا ليقنعه بالصفقة.