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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب: تجديد عقدي؟ هناك من سيطالبون برحيلي في الصيف

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المدرب الألماني يرى من المبكر الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في 2022

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه لا يفكر في دراسة مستقبله مع النادي الإنجليزي في الوقت الحالي.

كلوب وقع على عقد مدته ست سنوات مع ليفربول في يوليو 2016، ومن المقرر نهايته في صيف عام 2022.

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الألماني لم يفز بأي بطولات حتى الآن، حيث خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكن بصمته واضحة بشدة مع الريدز.

وقال كلوب عن مستقبله:"لا أفكر لبعيد في الوقت الحالي، الأمور كلها في الطريق الصحيح ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث".

وأضاف:"لم أفز بأي بطولات حتى الآن وهذا جزء كبير من الحقيقة، لا يمكن التفكير في 2022 الآن".

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وتابع:"في الصيف سيكون هناك بعض الأشخاص يطالبون برحيلي، حتى وإن فزت بالبطولات، لأنهم سيقولون أنني لن أفز بأي شيء بعد ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي حتى الآن، بـ48 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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