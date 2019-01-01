كلوب بفتح الباب لمشاركة أليسون وصلاح أمام مانشستر يونايتد

أبرز ما قاله كلوب قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. وما هو موقف أليسون وصلاح من المشاركة؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن حالة صلاح وأليسون وماتيب تبدو جيدة، ولكن لا يوجد أي شيء يؤكد مشاركتهم من عدمها في مباراة الأحد.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، تحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن قيمة المواجهة وضرورة الفوز بها وقوة مانشستر يونايتد رغم ما يمر به من ظروف في الوقت الحالي.

وأضاف: "القضية الأهم والتي يريد أن يستفسر عنها الجميع هي الحالة البدنية للاعبين المصابين، لصلاح وأليسون وماتيب تحديدًا، أؤكد لكم أنهم بخير وأن حالتهم قد تحسنت تمامًا ووصلت إلى ما كنا نرغب فيه"

وتابع: "لا يمكن رغم ذلك إثبات جاهزيتهم للمباراة من عدمها، علينا الانتظار اليوم وغدًا، ما زال هنا 48 ساعة على المباراة ستحدد كل شيء بخصوص هذه النقطة"

وأردف: "بالطبع تكون المباريات في أنفيلد أكثر حماسًا بالنسبة لنا بسبب الأجواء التي تخلقها الجماهير، ولكن أولدترافورد ليس سيئًا للدرجة، هو من الملاعب الصعبة بالطبع ولكن الفوز فيه ليس مستحيلًا"

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واسترسل: "أستمتع بالمباريات الكبرى؟ بالطبع، هي أشبه بالملح على الحساء، بدونها لا يوجد طعم للمنافسات وكرة القدم، اللعبة في الأساس قائمة على التفوق في مثل هذه المباريات، لا بد من هذه الصدامات القوية التي تعطينا الشغف نحن والمشجعين"

وقال أيضًا: "لقد عاد جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، بالطبع هو أمر هام للغاية. لقد أمضينا الآن ثلاثة أو أربعة أيام من الإعداد في وجود الفريق كاملًا، وهو أمر مطمئن بالنسبة لي ولو بشكل نسبي"

وحول الضغط المفروض على الفريق قال: "بالطبع ندخل كل المباريات من أجل الفوز، الأمر لا يختلف بمواجهة فريق مرشح للمنافسة أو لا، المباريات تتفاوت فقط في صعوبتها ولكن الأهمية والهدف دائمًا ثابتين، الثلاثة نقاط والفوز ليس إلا"

وفيما يتعلق بمانشستر يونايتد قال: "لديهم فريق قوي رغم الانطلاقة غير الجيدة، مثل هذه المباريات لا تعترف بعدد النقاط التي حصدها كل فريق ولا مركزه على جدول الترتيب"

وأضاف: "لديهم الدافع الذي يجعلهم يقاتلون من أجل الفوز، علينا أن نظهر نفس الرغبة حتى تكون الأمور متكافئة، لا أحد مرشح، المباراة هي التي ستحكم في النهاية"

يذكر أن ليفربول قد حقق العلامة الكاملة بالانتصار في المواجهات الثمانية التي خاضها حتى الآن، حيث حقق 24 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.