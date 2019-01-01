كلوب بروج وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

كلوب بروج 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / فيديريكو فالفيردي / ثيبوه كورتوا / براهيم دياز / جاريث بيل / ناتشو / كريم بنزيمة / دانييل كارباخال

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من ألفونس أريولا / ألفارو أودريوزولا / رافاييل فاران / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / إيسكو / رودريجو سيلفا / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور

البدلاء / شارل دي كيتيلير / سيبي شريفيرس / ايثان هورفاث / ديفيد أوكريكي / ماتس ريتس / ديون كولس / فيديريكو ريكا

كلوب بروج: يبدأ المدرب فيليبي كليمينت بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من سيمون مينيوليه / أوديلون كوسونو / براندون ميشيل / إدوارد سوبول / ثيبالوت فينالتيك / إدير بلانتا / رود فورمر / هانز فاناكن / إيمانويل دينيس / بيرسي تاو

تشكيل الفريقين:

في المقابل يسعى الفريق البلجيكي للتواجد في بطولة الدوري الأوروبي من خلال احتلال المركز الثالث، ويملك الأفضلية في الوقت الراهن خاصةً وأن منافسه التركي سيواجه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة في مباراة من المتوقع أن يحسمها البطل الفرنسي بسهولة بسبب فارق المستوى الكبير بين الناديين.

يحتل الملكي المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط فقط بسبب البداية الصعبة التي عانى منها العملاق الإسباني في البطولة بالخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان ثم التعادل ضد كلوب بروج على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الدور الأول، قبل أن يحسم التأهل عقب التفوق على جالاطة سراي ذهاباً وإياباً.





أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./