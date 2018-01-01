النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

مواجهات كلوب أمام بايرن ميونخ لا تبشر جماهير ليفربول بالخير

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
مواجهة مرتقبة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ.

محمود ضياء    فيسبوك      تويتر

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي عن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ضمن ثلاث مواجهات من العيار الثقيل.

مباراة ستُعيد للأذهان فترة تواجد الألماني يورجن كلوب الذي أشرف على تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند سابقًا.

مع ماينز، التقى كلوب مع بايرن ميونخ في سبع مباريات تلقى خلالها ست هزائم وحقق تعادل وحيد. سجل 11 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.

اختيارات المحررين

Jurgen Klopp Bayern Munich

الأمور لم تكن بهذا السوء مع بوروسيا دورتموند حيث لعب 22 مباراة حقق خلالها تسع انتصارات وثلاث تعادلات وتلقى عشر خسائر.

مدرب ليفربول الحالي واجه بايرن ميونخ في 29 مباراة سابقة مع ماينز وبوروسيا دورتموند حقق خلالها تسع انتصارات وأربع تعادلات مقابل 16 هزيمة، سجلت فرق يورجن كلوب 44 هدفًا وتلقت شباكها 57 هدفًا. 

ليفربول وبايرن - مانشستر يونايتد وباريس | ملك وكتابة!

على صعيد الألقاب المباشرة فلقد تواجه كلوب مع بايرن في نهائي كأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني ثلاث مرات ونهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

فاز كلوب في كأس ألمانيا والسوبر الألماني مرة واحدة لكلًا منهما وخسر أربع نهائيات أخرى بين البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا.

Jurgen Klopp Borussia Dortmund 2013 Champions League final

التقى كلوب مع بايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية لكأس ألمانيا ثلاث مرات، خسرها مرة مع ماينز وأخرى مع دورتموند وحقق الفوز مرة واحدة مع أسود الفيستفاليا.

يُذكر أن لقاء الذهاب سيقام 29 فبراير المقبل على ملعب آنفيلد قبل أن تُفام مباراة الإياب 13 مارس على ملعب أليانز أرينا.

الموضوع التالي:
ميدو يبدأ مشواره مع الوحدة السعودي باجتماع مع اللاعبين
الموضوع التالي:
عبد الحفيظ: مقدر فرحة مؤمن زكريا ولكن هناك عقوبة مالية
الموضوع التالي:
أبو تريكة: يجب دعم لاسارتي والبداية مُبشرة للأهلي
الموضوع التالي:
تقارير - المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي زملكاوي في يناير
الموضوع التالي:
زانيتي: تجديد عقد إيكاردي مسألة وقت ليس أكثر
إغلاق