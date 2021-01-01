كلوب: المربع الذهبي تحدٍ كبير لنا، وعودة جوتا إيجابية للغاية

تصريحات المدرب الألماني قبل مباراة شيفيلد يونايتد..

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن تواجد فريقه في المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل تحديًا كبيرًا لهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المسافة بين الريدز والمركز الرابع ليست ببعيدة.

تصريحات المدرب الألماني أتت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد يونايتد المقرر لها يوم الأحد المقبل بملعب برامول لين في الجولة السادسة والعشرين، والتي تدخلها كتيبة كلوب بعد 4 خسائر متتالية بالدوري.

لكن النبأ السار لكلوب هو عودة ديوجو جوتا إلى الملاعب واستعداده للتواجد أمام شيفيلد بصورة طبيعية بعد غياب دام أربعة أشهر، بينما يستمر غياب فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون للإصابة.

ليفربول حاليًا يأتي في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن وست هام الرابع، وحول ذلك قال كلوب "تحدٍ كبير بالطبع (التواجد في المراكز الأربعة الأولى)، ما عليك سوى إلقاء نظرة على النقاط، الأمور ليست بعيدة جدًا".

كما أضاف "لا يتعين علينا التحديث كثيرًا عن ذلك، الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وهذا ما سنفعله".

أما عن جوتا العائد من الإصابة، فقال "ديوجو تدرب إلى الآن مرتين مع الفريق، ويبدو جيدًا للغاية، لقد غاب لمدة طويلة لذلك سنرى ما سنفعله، لكن في التدريبات يبدو واعدًا حقًا".

واستطرد "عودته أمر إيجابي للغاية، والطريقة التي عاد بها إلى التدريبات إيجابية للغاية أيضًا، علينا فقط اتخاذ القرار بشأن ما هو منطقي بالنسبة له ومتى يكون منطقيًا وكل ذلك".

التقارير الأخيرة رجحت غياب جوردان هندرسون حتى نهاية الموسم، وعقّب كلوب بقوله "السيناريو الأفضل؟ لا أعرف بصراحة، نأمل فقط في أن تكون هناك إمكانية للعب بضعة مباريات هذا الموسم، سوف نرى".

الجدير بالذكر أن كلوب أعلن عودة الثنائي جيمس ميلنر وفابينهو إلى تدريبات ليفربول يوم السبت، مع استبعاده مشاركتهما أمام شيفيلد خشية حدوث أي انتكاسة تبعدهما لفترة طويلة عن الملاعب.

كما تجدر الإشارة إلى أن كلوب لم يُعط أي شيء بخصوص إذا ما كان أليسون بيكر سيلعب المباراة أم لا بعد النبأ المفزع عن وفاة والده غرقًا مساء الخميس بالبرازيل.