كلوب: الطرد أغراني لإقحام تياجو وفيرنر لاعب مميز

تصريحات يورجن كلوب عقب فوز ليفربول على تشيلسي

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الفوز على تشيلسي له مذاق خاص نظرًا لأن المواجهة أمامهم في ستامفورد بريدج دائمًا ما تكون صعبة للغاية.

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة جمعت بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة التي سجل ماني هدفيها، قال المدير الفني للريدز إن الشوط الأول كان مثاليًا من كلا الفريقين وأنه أحب مشاهدته كمحب لكرة القدم قبل أن يكون مدربًا لأحد طرفي اللقاء.

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وأضاف: "لقد كان شوطًا ممتعًا على كافة الأصعدة، رأيت فريقين يريدان اللعب والإبداع والدفاع وتحقيق الانتصار والوصول إلى المرمى، أعتقد أن الجماهير استمتعت به كثيرًا"

وتابع: "قررت الدفع بتياجو ألكانتارا مبكرًا من أجل التحكم في المباراة وتدوير الكرة بالشكل الأمثل خاصة بعدما أصبحت المباراة 10 لاعبين ضد 11، كان وجوده سيضيف الكثير في تلك الحالة"

وأردف: "ركلة الجزاء التي تصدى لها أليسون؟ لقد تحدثت إليه حول هذه القواعد هذا الصباح والتي لا يتهاون فيها الحكام، لا يمكنك تغيير القواعد لذا عليك التكيف وربما الوقوف خلف الخط أكثر قليلًا"

وحول تيمو فيرنر قال كلوب: "إنه لاعب جيد للغاية ولديه العديد من المميزات التي تساعده ليكون أحد أفضل المهاجمين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول هنا"

وأكمل: "فيرنر لاعب يمتلك السرعة والذكاء،. لا يوجد تكتيك حقيقي يمكنك الدفاع عنه ضده عندما يكون لديه الكرة ولكن فابينيو قام بعمل رائع اليوم في مواجهته واستحق الإشادة"

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يذكر أن ليفربول قد انتصارًا هامًا بهدفين يرفع به رصيده إلى 6 نقاط في رحلة الحفاظ على لقبه كبطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حصل عليه في الموسم الماضي.