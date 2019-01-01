كلوب: التغييرات الخمسة؟ كان عليّ احترام مجهودات الأولاد

تصريحات يورجن كلوب عقب انتصار ليفربول على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن التغييرات الخمسة في تشكيل الفريق الأساسية قبل مباراة اليوم كانت احترامًا لمجهودات من قدموا الكثير في التدريبات ومن أثبتوا كفاءتهم في الأيام الماضية.

وحقق ليفربول انتصارًا عريضًا على حساب جاره اللدود إيفرتون حين تغلب عليه بنتيجة ليحسم ديربي الميرسيسايد لصالحه ويعقد من وضعيه التوفيز أكثر.

وعقب المباراة التي شارك فيها 5 لاعبين من دكة البدلاء بشكل أساسي وهم ديفوك أوريجي وآدم لالانا وشاكيري وأدريان ــ بسبب إيقاف أليسون ــ وميلنر، قال كلوب إن من شاركوا قدموا مباراة كبيرة وجاء ذلك بناء على عمل كبير قدموه مؤخرًا.

وأضاف: "المباراة شهدت الكثير من الأشياء الإيجابية واللحظات الممتعة على مستوى كرة القدم، تخللها فقط بعض الصدمات على مستوى الدفاع ولكننا نجحنا في تجاوزها"

وتابع: "الأولاد كانوا سيحصلون على الفرصة سواء بوجود الإصابات أو لا، نحن نثق فيهم بشكل كبير وأعرف جيدًا الجودة التي أمتلكها، كانت هذه أول مباراة يشاركون فيها معًا بشكل أساسي، كان علي إجراء تلك التغييرات وسأستمر في ذلك"

وأردف: "نابي كيتا هو الشخص الوحيد الذي يقدم عملًا جيدًا في التدريبات ولم يشارك في هذه المباراة، لقد أجريت 5 تغييرات ولم أكن شجاعًا بما فيه الكفاية حتى أقوم بـ 6 تغييرات على التشكيل الأساسي في مباراة واحدة"

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يذكر أن ليفربول قد واصل تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد عن الملاحقين بعدما حقق انتصاره الرابع عشر من أصل 15 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن.