كلوب: التعادل أقل ما يستحق شروزبري

شروزبري أحرج ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بفريق شروزبري، مشيراً إلى أن نتيجة الفريقين اليوم هي أقل ما يستحقه شروزبري.

وتعادل ليفربول مع شروزبري بهدفين لكل فريق، ضمن إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت مباراة من الصعب أن نربحها، وليس لدينا ما يكفي من الوقت للحديث عن الأشياء التي لم تكن جيدة اليوم".

وواصل: "سجلنا هدفاً جيداً في الشوط الأول، بعد ذلك قام أدريان بعمل رائع في الهجمات المرتدة التي قاموا بها".

وأكمل: "خسرنا الكرة في الكثير من الأوقات الخاطئة، لم يكن الأمر أننا متقدمين بهدفين، بل وكأننا متأخرين بهدفين لهدف".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ولكن في النهائية شروزبري يستحق عن جدارة تلك المباراة، التعادل أقل ما يستحق هذا الفريق مبروك لهم".

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جدير بالذكر أن مباراة الليلة، سيتم إعادتها وفقاً لقواعد البطولة، ولكن هذه المرة على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في وقت لاحق يتم تحديده.