كلوب: التأهل لدوري الأبطال وليس الفوز باللقب هدف ليفربول!

فترة سلبية يعيشها الريدز منذ بداية العام

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على تراجع نتائج الفريق مؤخراً، وحدد التأهل لدوري أبطال أوروبا كهدف أساسي للفريق هذا الموسم.

ليفربول تعادل سلباً الأحد أمام مانشستر يونايتد في قمة ترتيب البريميرليج، ليستمر الفريق دون أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي.

وقال كلوب مع "سكاي" بعد اللقاء: "بالنسبة لي ليس مهماً مركزنا الحالي، المهم جمع النقاط والتواجد مع زمرة المقدمة، نحن وسط مجموعة متصارعة من الفرق".

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وأكمل: "نحارب من أجل كل الأمور، الأمر الآن ليس ظريفاً، ولا يتعلق بعدم كوننا أبطالاً حتى، الموسم الحالي سيكون التنافس على مقعد الأبطال صعباً".

وواصل الألماني: "الأمر الأهم هو ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيكون صراعاً قوياً بين عدة فرق".

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وحول رأيه في طريقة لعب يونايتد، قال مع "بي بي سي" كلوب: "أسوأ الأمور في كرة القدم اللعب أمام فريق بلاعبين عالميين ويدافع بكل ما يملك، تصبح الأمور صعبة للغاية".

ليفربول سيلعب الخميس مع بيرنلي لحساب الدوري، ثم تتكرر المقابلة مع مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، ولكن لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.