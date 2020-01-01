كلوب: البشر هم الخطر الأكبر.. ارتدوا كمامات

حلول طبية من يورجن كلوب لمواجهة فيروس كورونا

طالب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لاعبي فريقه بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك أبدى دهشته حول سبب ألا تفعل الجماهير ذلك.

ويستعد الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة من جديد خلال الأيام المقبلة بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وحول المباريات المنتظرة وعودة نشاط كرة القدم، قال يورجن كلوب إن اللاعبين عليهم أن يأخذوا احتياطاتهم عند الخروج من المنزل.

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وأضاف: "هو أشبه بالتحدي بالنسبة لنا جميعًا، لكن بالنسبة للاعبين فهو بشكل خاص. ما نتشارك في جميعًا هو حين نذهب إلى محطات الوقود، نحتاج إلى الوقود، نحتاج إلى الطعام، أشياء مثل هذه، وليس الاحتكاكات وما سيطالب به اللاعبون"

وتابع: "نحن نرتدي أقنعة الوجه حين نخرج من منازلنا، ولا أفهم لماذا لا يرتدي الجميع أقنعة وقفازات في إنجلترا خاصة في الأماكن التي تحتوي على عدد كبير من البشر، لا أفهم ذلك، لقد ساعدت هذه الإجراءات كثيرًا في ألمانيا. لست خبيرًا ولكن هذا ساعد الكثيرين"

وأردف: "إذا ذهبت إلى أي مكان أريده أن يرتدوا فيه قناع وجه وقفازات، نريد أن نأخذ احتياطاتنا دائمًا لكي لا نترك فرصة للفيروس والعدوى"

وأكمل: "البشر هم الأكثر خطرًا على البشر، ونحن أكبر عدو لأنفسنا في بعض الأحيان، لذلك علينا أن نبقى منضبطين حتى نعبر هذه الأزمة، هذا هو السبيل الوحيد لكي نعبرها"

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يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وهو قاب قوسين أو أدنى من كسر صيام الـ 30 عامًا والتتويج بالبريميرليج.