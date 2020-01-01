كلوب: اتهامات لامبارد؟ مجرد لحظة عاطفية ولوفرين لم يرحل بعد

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب الصحفي قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حول المشادة التي جمعته بالمدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء الماضي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، وذلك بعد يومين فقط من استلام فريقه كأس البريميرليج والاحتفال به في أنفيلد.

وفيما يخص المشادة التي حدثت بينه وبينه فرانك لامبارد، رفض كلوب اعتبار ذلك حدثًا كبيرًا، مؤكدًا أنها كانت مجرد لحظة سيطرت فيها المنافسة على المدرب الإنجليزي.

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وأضاف: "لا يمكن اتهامنا بالغرور فذلك ينافي تمامًا ما يحدث داخل أسوار النادي، ربما كانت لحظة سيطرت فيها التنافسية على لامبارد أو لحظة عاطفية وأنا أحترم ذلك تمامًا"

وتابع: "لامبارد جاء ليفوز وهذا حق مشروع، ولكنه عليه فقط أن يعلم أن الحديث عن مثل هذه الأشياء بعد المباراة لا يعد شيئًا مألوفًا"

وأردف: "رحيل لوفرين؟ لا شيء حسم حتى الآن، ولا يمكننا الجزم بأي شيء، ولذلك لن أتحدث عن هذا الأمر حتى نصل إلى قرار نهائي بخصوصه"

وحول اختيار جوردان هندرسون كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة النقاد قال كلوب: "ربما لو كلفت بالاختيار كنت سأختاره أيضًا"

وأكمل: "لاعب كرة القدم يحتاج إلى عنصري الموهبة والسلوك حتى يصبح لاعبًا مميزًا، هندرسون لديه الخاصتين، لاعب مميز وقائد حقيقي ويعمل بجد دائمًا"

وأكد: "بالنسبة لي هناك بعض النواقص فيما يخص تطبيق تقنية الفيديو مما يجعلها لا تؤدي دورها المطلوب والمتوقع، لا أعرف متى يتدخل حكم الفيديو وبناء على ماذا بالتحديد، أتمنى أن تتحسن هذه الأمور مستقبلًا"

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يذكر أن ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من دوري أبطال أوروبا، فيما يعني أن موسمه سينتهي بمباراة نيوكاسل.