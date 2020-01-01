كلوب: إذا ابتسم صلاح فنحن على الطريق الخاطئ!

ليست ركلة جزاء بالطبع..

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن غضب محمد صلاح لاستبداله هو أمر طبيعي، منتقدًا حكم المباراة في قرار احتسابه لركلة جزاء برايتون.

وكان ليفربول قد تقدم عبر ديوجو جوتا في الشوط الثاني قبل أن يحتسب حكم المباراة في اللحظات الأخيرة ركلة جزاء مثار لغط كبير أدرك من خلالها أصحاب الأرض التعديل.

وشهدت المباراة خروج محمد صلاح وعلامات الغضب واضحة جدًا على وجهه، وبالنسبة لكلوب فإن هذا أمر جيد لا مفاجأة فيه يدل على عقلية الدولي المصري.

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المدرب الألماني قال "إذا مو ابتسم وهو يخرج من الملعب، فهناك خطأ ما، علينا توخي الحذر فهو لا يحب ذلك، لكن هذا كل شيء".

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كما أضاف "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا باللاعبين على الطريقة التي لعبوا بها اليوم، عانينا في البداية مع خط الدفاع الجديد ولكن في الشوط الثاني كنا رائعين".

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وتابع "هدف صلاح كان رائعًا ورأسية ماني كانت رائعة، كل شيء جيد، إنها أوقات صعبة وهكذا تسير الأمور حاليًا".

وأتم "أنت تحاول كتابة عنوان رئيسي، حكم المباراة أطلق صافرته. اليوم أقول أنها لم تكن ركلة جزاء، ماذا تريدني أن أقول؟ لقد قلت أنها ركلة جزاء لأن الحكم أطلق صافرته بعد أن شاهدها".

يذكر أن التعادل وضع ليفربول على صدارة ترتيب البريميرليج مؤقتًا بفارق نقطة عن توتنهام إلى حين خوض السبيرز ديربي لندن أمام تشيلسي يوم الأحد.