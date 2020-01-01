كلوب أكبر داعمي بوروسيا دورتموند بعد عودة الدوري الألماني

الشكر للمواطنين الألمان..

كشف هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد أكد له أنه سيكون من ضمن داعمي أسود الفيستيفاليا يوم السبت أمام شالكه.

وينطلق الدوري الألماني مرة أخرى بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن يكون "ديربي الرور" بين الأصفر والأسود أمام الأزرق الملكي من ضمن مباريات الجولة يوم السبت.

دورتموند يدين كثيرًا لكلوب الذي أعاده إلى منصاب البطولات وجعله يقارع كبار أوروبا وكان سببًا في وضع النادي الحالي منذ توليه تدريب الفريق من 2008 وحتى رحيله في 2015.

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فاتسكه في تصريحات لشبكة دازن قال "أرسل يورجن لي عدة مرات أنه سيشاهد التلفاز يوم السبت والجميع سُعداء بعودة المباريات مرة أخرى.".

كما أضاف "في إنجلترا على وجه الخصوص، تتشبث الأندية بحقيقة أن الدوري الإنجليزي ينبغي أن يبدأ مرة أخرى أيضًا كالحال في ألمانيا.".

وتابع "نحن مدينون للسكان في ألمانيا على تصرفهم بطريقة منضبطة، والسياسيون أيضًا حريصون للغاية على الوضع، هذا هو السبب في أن ألمانيا هي أحد أفضل دول العالم تعاملًا مع الأزمة.".

واختتم حديثه قائلًا "أشعر بمسؤولية كبيرة، إنه شعور أكبر من أي وقت مضى وهذا يتسبب لي في التوتر. من ناحية، نود تحقيق أهدافنا الرياضية ومن ناحية أخرى إذا كُنّا نستطيع تلبية المتطلبات الأمنية، الضغط ضخم حتمًا.".

يذكر أن بوروسيا دورتموند يأتي ثانيًا في جدول ترتيب البوندسليجا هذا الموسم برصيد 51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، والذي سيلعب يوم الأحد مع يونيون برلين.

كما تجدر الإشارة إلى أن كلوب من أكثر الطامحين في استئناف النشاط مجددًا في إنجلترا من أجل الفوز بمباراتين وإعلان ليفربول بطلًا للمسابقة للمرة الأولى منذ 30 عامًا.