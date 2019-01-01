كلوب: أفضل من لعبت ضده؟ الاستثنائي جوارديولا

كلوب يتحدث عن مواجهاته ضد جوارديولا في أعقاب تتويجه بأفضل مدرب في العالم

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قال المدرب الألماني يورجن كلوب إن بيب جوارديولا هو أفضل وأصعب مدرب واجهه في مسيرته التدريبية، كما وصفه بالرجل الاستثنائي في عالم كرة القدم.

وجاء حديث كلوب في أعقاب تتويجه بأفضل مدرب في العالم لعام 2019 على خلفية فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الموسم الماضي، إضافة إلى لقب السوبر الأوروبي ووصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول التحديات قال كلوب إن كرة القدم تخلق تحديًا جديدًا في كل يوم، ومن أجل مواكبة ذلك عليك أن تعمل بجد دائمًا وأن تجدد الطموحات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وأضاف: "لقد واجهنا الكثير من الصعوبات في الموسم الماضي، وقدرتنا على مواجهة ذلك جعلتنا نتوج بدوري أبطال أوروبا في النهاية، كما كنا قريبين من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز"

وتابع: "أصعب خصم واجهته؟ أعتقد هو بيب جوارديولا، المواجهات ضده دائمًا ما تكون معقدة وتتطلب الكثير من الحسابات الخاصة، هو استثنائي في عالم كرة القدم بالفعل"

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يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بعد تحقيقه 6 انتصارات من أصل 6 مباريات لعبها حتى الآن، وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.