كلوب: أدريان أنقذ حياة ليفربول

المدير الفني لليفربول يشيد بحارسه بعد مستواه أمام برايتون

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول بحارس مرماه أدريان، مشيراً إلى أنه أنقذ حياة الفريق في مباراة برايتون الأخيرة.

وحقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي، يوم السبت الماضي على برايتون في الجولة الـ 14 من البريميرليج، في مباراة شهدت مشاركة أدريان بدلاً من الحارس أليسون الذي حصل على بطاقة حمراء.

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وقال كلوب في تصريحات صحفية: "رجل المباراة الماضية أمام برايتون هو أدريان، لقد أنقذنا إنه لا يصدق".

وواصل: "أنا سعيد لأنه سيلعب الديربي يوم الأربعاء أمام إيفرتون".

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون، مساء الأربعاء القادم في الجولة الـ 15 من الدوري، على ملعب آنفيلد في ديربي الميرساسيد.

وحول الفترة القادمة للريدز قال المدرب الألماني: "في الفترة الحالية، في بعض الأحيان عليك استخدام لحظاتك الجيدة، وفي بعض الأحيان عليك القتال وهذا ما فعلناه أمام برايتون".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن نحاول حالياً الحفاظ على لياقة الفريق، مع الغذاء المناسب والاستشفاء للذهاب وتحقيق الانتصار في الديربي".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري حالياً برصيد 40 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ليستر صاحب المركز الثاني.