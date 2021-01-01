كلوب: أخطاء ليفربول تجعلنا كالمهرجين، والصعود للأبطال مستحيل

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يؤكد أن الصعود لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون مستحيلًا.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لن يستطيع الصعود لدوري أبطال أوروبا من خلال بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن الفريق يمر بالكثير من اللحظات السيئة ويقع في الأخطاء بشكل كوميدي وهزلي، في تشبيه منه لفريقه بالمهرجين الذين يتعمدون إيذاء أنفسهم لإضحاك الآخرين.

وقال كلوب: "الخصم في معظم الأوقات لا يحتاج للكثير من الفرص للتسجيل في شباكنا، وذلك لأننا نقع في الأخطاء الكبيرة كثيرًا، أخطاء جنونية يصح أن نوصفها بالكوميدية والتي تجعلنا نبدو مثل المهرجين".

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وأضاف: "على الجانب الآخر نحن نصنع الكثير من الفرص، وأهدافنا المتوقعة نحتل بها المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، لكن في الواقع نحن لم نقترب حتى من الرقم الخاص بنا هذا الموسم".

وأردف: "أحب أن أبقى متفائلًا، لكنني أرى أنه من المستحيل الوصول لدوري أبطال أوروبا عن طريق ترتيبنا في الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري".

وأكمل: "في توتنهام هناك جاريث بيل يتألق، وهناك أيضًا مانشستر يونايتد بالإضافة لتشيلسي الذي يتحسن كثيرًا، ومانشستر سيتي في المقدمة بفارق كبير، المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وأقرب مقعد دوري أبطال يحتله تشيلسي بفارق ثلاثة نقاط فقط.