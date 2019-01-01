كلوب: أخطاء الحكام تتسبب أحيانًا في إقالة أحدهم

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على غضبه من قرار إلغاء هدف البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غضبه الجام من الهدف الذي تم إلغاءه للاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن مثل تلك الأخطاء قد تكلم مديرًا فنيًا عمله في مرة من المرات.

وقال كلوب: "ماذا؟ إبط فيرمينو؟ لقد حققنا الفوز بهدفين لهدف لذلك تلك الواقعة ليست ذات أهمية حقيقية، لكنه في النهاية أمر جاد، لا يجب أن نجلس جميعنا هنا ونريد أن نضحك عندما نتحدث عنه".

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وأضاف: "لا يوجد ما يجعلنا نضحك هنا، لنكن أكثر صراحة هناك مديرين فنيين تتم إقالتهم بسبب خسارة مباريات مثل تلك".

وأكمل: "لا أريد أن أجعل الأمور أكبر مما يجب أن تكون عليه لكن يجب توضيح أنني مدرك تمامًا لحقيقة أن لا يوجد أحد يقوم بتلك الأخطاء عن قصد".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة رغم إلغاء هدف لفيرمينو وعدم احتساب الحكم لركلة جزاء للريدز.