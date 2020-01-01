كلوب: أخذنا راحة بعد الهدف ويجب أن نتعلم الدرس

تعرف على تصريحات كلوب بعد الهزيمة من آرسنال

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ الخسارة بهذه الطريقة من آرسنال غير مقبولة مشيرًا إلى أنّ فريقه حصل على راحة بعد التقدم في النتيجة.

وخسر ليفربول بهدفين لهدف في لقاء الجولة 36 من الدوري الإنجليزي أمام آرسنال لتصبح الهزيمة الثالثة في البريميرليج هذا الموسم.

المزيد من الفرق

الهزيمة حرمت ليفربول من إمكانية التتويج بدوري الـ100 نقطة وتكرار إنجاز مانشستر سيتي في 2017-2018.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "فقدنا التركيز في مناسبتين خلال اللقاء. اللاعبون أخذوا راحة بعد التقدم في النتيجة ولم يقدموا الأداء المنتظر خاصة في الشوط الأول بعد الهدف، لكن قبله سددنا نحو 3 أو 4 تسديدات ولكن فرصتين فقط لآرسنال أنهيا كل شيء".

وتابع: "آرسنال لم يتحصل على فرص حقيقية، ولم يسددوا على المرمى سوى في الهدفين ومرة بنهاية الشوط الثاني. لا يمكن الفوز بالمباريات إذا استقبلت أهدافًا بهذه الطريقة".

المدرب الألماني دافع عن فيرجيل فان دايك في خطأ الهدف الأول مؤكدًا أنّه فقد الكرة لأنّه لم يجد أي لاعب من زملائه يطلبها وهذا الأمر لا يجب أن يمر هكذا.

وأردف: "علينا أن نتعلم من هذه المباراة جيدة، وسوف نتعلم منها. أنا واثق من أننا لم نسقط في هذه الأخطاء طول الموسم، أو ربما وقعنا فيها مرة أو اثنين، ولكن اليوم جاء العقاب".

واختتم: "أغلب أوقات اللقاء كنا الطرف المسيطر ولعبنا بشكل جيد. آرسنال وصل في كرتين فقط ولست واثقًا من أنهم توقعوا هذه الكرات لكنهم استغلوها جيدًا".

جدير بالذكر أنّ ليفربول سوف يواجه تشيلسي يوم الأربعاء المقبل ثم يختتم الدوري أمام نيوكاسل يوم 26 يوليو.