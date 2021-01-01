كلوب: أحترم صلاح بشدة وأتعجب من إغفال الناس له!

المؤتمر الصحفي لقمة إيفرتون..

شدد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على القيمة الكبيرة لنجم فريقه محمد صلاح، متعجبًا من أن الناس في الآونة الأخيرة لا يعطونه ما يستحق من إشادات.

تصريحات المدرب الألماني أتت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون يوم السبت في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر أن تقام على ملعب أنفيلد.

ليفربول آت من فوز هام على لايبزيج بهدفين نظيفين من توقيع صلاح وساديو ماني، وتمثل مباراة إيفرتون مهمة خاصة بعد ثلاث خسائر متتالية على صعيد البريميرليج.

كلوب قال حول صلاح "ليس عليك أن تسألني لماذا لا يحصل على الإشادات، لن يكون من الممكن تفسير ذلك، لديه فضل علينا هنا بالتأكيد".

وتابع "إحدى المواقف المفضلة لي حول صلاح عندما عاد للدفاع وكسب كرة رأسية مع أنخيلينو في منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة، إنه يحظى بكل الاحترام منّا".

أما عن مباراة إيفرتون بشكلٍ عام، فقال كلوب "آمل أن تكون مباراة أفضل من مباراة أكتوبر (مباراة الذهاب التي أصيب فيها فان دايك)، كان يومًا مهمًا بالتأكيد".

كما أضاف "من الجيد أننا لم نلتق بإيفرتون مرة أخرى بعد مباراة الذهاب، الآن لا نفكر في ذلك لكن المباراة تظل ديربي له محفزاته الخاصة".

وعن كارلو أنشيلوتي "دائمًا كان لإيفرتون فريقًا جيدًا، لكن المدرب يساعد كل فريق في العالم، ربما يكونوا أقرب لنا من أي وقت مضى في جدول الترتيب الآن".

وأتم متحدثًا عن الحارس أليسون بيكر "ثقتي فيه لم تتغير أبدًا، نحن جميعًا بشر وقد أظهر ذلك في آخر مباراتين، ليست مشكلة. إنه ذكي لتجاهل ما حدث، طبيعي تمامًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، بينما يأتي إيفرتون سابعًا برصيد 37 نقطة ومباراة أقل.