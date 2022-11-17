"كلهم من أنجولا" .. جمهور الأرجنتين يشعل العداوة مع فرنسا ومبابي

هتافات مسيئة ضد مبابي تقطع الإرسال في التلفاز الأرجنتيني على الهواء!

تم قطع الإرسال على الهواء في التلفاز الأرجنتيني بسبب هتافات معادية بحق فرنسا ونجمها كيليان مبابي من قبل جماهير التانجو الحاضرة في قطر لحضور المونديال.

واشتدت العداوة الكروية بين البلدين عقب مونديال روسيا ولقاء دور الستة عشر الذي انتهى بفوز فرنسا 4-3 على الأرجنتين، وإقصاء اللاتينيين مبكراً.

الواقعة حدثت على شاشات "Tyc" عندما كان المراسل بالدوحة يتحدث مع مجموعة من مشجعي بلاده، ليبدأ المشجعون في غناء أغنية مسيئة لفرنسا ومبابي، ليطالب المراسل بقطع الإرسال مباشرة.

C’est une honte absolue, du racisme décomplexé, comment c’est possible de voir ça en 2022 ? Sérieusement ? 😱pic.twitter.com/iVzk4IH82D — Media Parisien (@MediaParisien) November 16, 2022

وتقول كلمات الأغنية: "يلعبون لفرنسا ولكن كلهم من أنجولا، مثل مبابي، والدته العجوز نيجيرية وأبيه كاميروني، ولكن في الأوراق هو فرنسي".

يذكر أن هناك فرصة لتكرر المواجهة بين البلدين في دور ال16 إذ حل أحد الفريقين في صدارة مجموعته وجاء الآخر بالمركز الثاني.