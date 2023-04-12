كلمتان تغيران مسار القضية.. أول تقرير رسمي من الشرطة الإسبانية بعد واقعة فالفيردي وبايينا

الأمور تتشابك أكثر من ذي قبل

في أول تقرير رسمي بعد التحقيقات التي تجري بشأن واقعة اعتداء اللاعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي على أليكس بايينا نظيره في نادي فياريال، يبدو أن الأمور لن تمر بشكل سهل على الطرف المذنب وفقًا لسير التحقيقات.

صحيفة "إل كونفدينسيال" أفادت بأن أول تقرير نابع من تحقيقات الشرطة الإسبانية أشار إلى أن هناك "احتكاكًا سابقًا" حدث بين اللاعبين، وهو ما يضع رواية فالفيردي ودفاعه بشأن إهانة بايينا السابقة له محل اعتبار كبير ويمثل نقطة فارقة في مسار التحقيقات.

لم يكن الضباط الذين أصدروا ذلك التقرير حاضرين وقت وقوع السلوك العنيف لكنهم أكدوا أن الشخص الذي تعرض للاعتداء "بايينا" استدعاهم، وأفاد بأنه كان ضحية لكمة.

الغرامة المالية التي سيتم توقيعها ستصل إلى الحدود القصوى للعقوبات من هذا النوع وهي 650 ألف يورو ولكنها لا يشترط فقط أن تكون من نصيب اللاعب الأوروجوياني ذلك لأن دفاع لاعب وسط ريال مدريد يشير إلى ارتكاب بايينا مخالفة تتعلق بالتعدي اللفظي على فالفيردي بشأن نجله الذي توفي قبل أن يولد وهذا يستوجب عقوبة مالية كبيرة.

أما من طرف فالفيردي، فهناك ناحيتان للعقوبة، الأولى من ناحية الشرطة الإسبانية وفيها سيتم التواصل مع ما يعرف بهيئة مكافحة العنف ومباشرة التحقيق حول ارتكاب فالفيردي للسلوك العنيف وتقييم الأمر بناء على الضرر الذي وقع على بايينا، وفي هذا البند إذا كانت الإصابة بالغة، فمن المنتظر أن تتراوح العقوبة بين شهر إلى 6 أشهر وفقًا للقانون الإسباني.

ومن الناحية الرياضية سيتم تقييم الأمر من قبل رابطة الدوري الإسباني ومن المتوقع أن يتم إيقاف فالفيردي عددًا من المباريات سيحسمه تقرير هيئة مكافحة العنف التي إن أقرت العقوبة القصوى والتي تعني تعرض بايينا للضرر البالغ من العنف الذي مارسه عليه فالفيردي، فقد يستوجب ذلك إيقاف فالفيردي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة ستة أشهر.