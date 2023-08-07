كلمة سرية لبيلينجهام وخطاب قصير .. هكذا يحفز فلورنتينو بيريز نجوم ريال مدريد

خطاب تحفيزي من بيريز للاعبي ريال مدريد..

يواصل ريال مدريد، استعداده لانطلاق الموسم الجديد، وكله آمال بتحقيق البطولات التي غابت عن الفريق في الموسم الماضي.

وفي إطار استعدادات الميرينجي، لانطلاق الموسم الجديد، زار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مقر تدريبات الفريق صباح اليوم الإثنين، واجتمع مع لاعبيه والمدرب كارلو أنشيلوتي، وحفزهم قبل بداية الموسم.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن بعض تفاصيل زيارة بيريز، لمقر تدريبات ريال مدريد، إذ التقى بقادة الفريق، ورحب بالوافد الجديد جود بيلينجهام، وهمس له ببعض الكلمات في أذنه.

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وأشارت الصحيفة أن بيريز حرص على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم، وطلب منهم بذل الكثير من الجهد الحالي، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخ الميرينجي، واستعادة لقب الدوري الإسباني من جديد.

وتأتي زيارة بيريز، لمقر تدريبات ريال مدريد، عقب يومين من إصدار النادي بيانًا نفى فيه الأنباء التي أشارت إلى أن بيريز يفكر في ترك منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة أتلتيك بيلباو، مساء السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.