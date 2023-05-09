كلمة أنهت كل شيء .. لوكا مودريتش رفض العرض السعودي من أجل ريال مدريد

مودريتش مصمم على الاستمرار والقتال في ريال مدريد..

shahid

أصبح استمرار نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في صفوف ريال مدريد الإسباني حتى صيف 2024 في حكم المؤكد، حيث سيوقع عقدًا مشابهًا للعقد الذي وقع عليه في العام الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد لن يقوم بتخفيض راتب مودريتش الحالي، ولن يعدل أي متغيرات يحصل عليها الكرواتي، ليواصل نجم الوسط بذلك مسيرته في "سانتياجو برنابيو" حتى يصل إلى 38 عامًا.

مودريتش سيصبح ثاني أكثر لاعب في التاريخ يرتدي قميص ريال مدريد، حيث لا يتفوق عليه سوى فيرينتس بوشكاش الذي لعب مع ريال مدريد حتى بلغ من العمر 39 عامًا و36 يومًا.

الصحفية الإسبانية كشفت عن تفاصيل تجديد عقد مودريتش، في ظل وجود عرض سعودي على الطاولة من أجل الانتقال إلى دوري روشن في الموسم المقبل، بالإضافة إلى عرض من دوري نجوم قطر.

وحسب التقرير، فقد طلب مودريتش الاجتماع بشكل شخصي مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لإنهاء الأمور العالقة بشأن مستقبله بشكل سريع.

وشدد مودريتش خلال الاجتماع على رفضه للعروض العربية، ورغبته الكاملة في الاستمرار مع ريال مدريد، لكن بيريز اشترط أن يكون التجديد بنفس شروط العقد الحالي، ليتم الاتفاق بينهما سريعًا.

الغريب أن مودريتش لم يوقع بعد على عقده الجديد مع ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن الأمور انتهت بشكل كامل لعدم وجود شكوك بين الكرواتي وفلورنتينو بيزيز بالنظر إلى حالة الثقة الكاملة بينهما.

مورديتش أوضح في ذلك الاجتماع أنه سيحترم أي قرار يتخذه النادي، وأنه لا يريد أن يكون تجديد عقده لمجرد الامتنان لما قدمه للفريق طوال السنوات الماضية، وأنه يريد المنافسة على مكان في التشكيل الأساسي خلال الموسم المقبل، لأن الأدوار الأخرى لا تناسبه.

المؤكد الآن، أن مودريتش سيستمر مع ريال مدريد حتى يونيو 2024 على الأقل، وربما تكون تلك سنة تقاعده في "سانتياجو برنابيو"، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود في الأيام القليلة القادمة التي تجري صياغتها بالفعل، ربما عند الانتهاء من مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Shahid