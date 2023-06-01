كلمة الوداع؟ أنباء عن مؤتمر صحفي غير عادي في ريال مدريد!

أنباء عن تحضير مؤتمر صحفي غير عادي في ريال مدريد خلال الساعات القادمة..

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني يعيش ساعاته الأخيرة كلاعب في الفريق الملكي، مع موافقته على العرض السعودي المقدم له.

الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين، والمقرب من أروقة ريال مدريد، أكد أن النادي الملكي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، لتوديع كريم بنزيما.

فالنتين كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بنزيما سيرحل عن ريال مدريد بنسبة 100%، سيتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم".

مستقبل بنزيما انقلب رأسًا على عقب في أقل من 72 ساعة، حيث اكتسبت أنباء رحيله إلى المملكة العربية السعودية زخمًا كبيرًا، في ظل عدم تجديد عقده رسميًا مع ريال مدريد.

العديد من وسائل الإعلام الإسبانية تشير إلى أن بنزيما قد وافق بالفعل على عرض نادي الاتحاد، بطل دوري روشن السعودي، ويبدو أن الفرنسي سيودع ريال مدريد خلال الساعات القادمة.