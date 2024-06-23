كلمة السر في القناع .. مبابي يستعد للتسجيل في شباك بولندا بشكل جديد!

مبابي لم يعتاد على القناع بالشكل الكافي حتى الآن...

يواصل كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، استعداده رفقة منتخب بلاده لخوض مباراة هامة أمام بولندا، ضمن مباريات بطولة يورو 2024، مرتديًا قناعه الجديد بعد إصابته في الأنف.

وسيلعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره البولندي، مساء غد الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات يورو 2024.

وكان مبابي، قد تعرض إلى إصابة قوية بكسر في الأنف في المباراة الأولى أمام النمسا، وجعلته يغيب عن قمة الجولة الثانية أمام هولندا، وسط تكهنات بعودته إلى المشاركة من جديد في مباراة الغد.

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وارتدى مبابي، قناعًا عليه ألوان وشعار المنتخب الفرنسي، في وقت سابق، قبل أن يغير القناع ويرتدي واحد جديد لونه أسود تمامًا، وبحسب التقارير الصحفية، فإن مران المنتخب الفرنسي، اليوم شهد تغيير مبابي للقناع في منتصف التدريبات.

سدد مبابي 4 كرات في التدريبات ولم ينجح في التسجيل في أي منهم، وبمجرد تغيير القناع سجل، وانتشرت صورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تدريبات الديوك، تظهر مبابي وهو يرمي القناع بعد المران وعليه علامات السعادة.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن مدة غياب مبابي المتوقعة عن الملاعب قد تصل إلى 15 يومًا، مما يعني أنه سيعود للمشاركة من جديد في حال وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي.