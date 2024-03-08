كلمة السر فينيسيوس .. باريس سان جيرمان يحضر انتقامه من ريال مدريد!

باريس سان جيرمان يخطط للانتقام من ريال مدريد...

قرر باريس سان جيرمان، استهداف أحد نجوم ريال مدريد، في الفترة القادمة ردًا على اهتمام الميرينجي واقترابه من التعاقد مع كيليان مبابي، نجم الفريق الفرنسي.

وارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع مبابي، في صفقة انتقال حر في الصيف القادم، بعد نهاية عقده مع باريس، ورفضه تمديد عقده حتى الآن.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن الصحفي الفرنسي "دانييل ريولو"، فإن باريس سان جيرمان، يستهدف التعاقد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لتعويض رحيل مبابي المنتظر.

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ويعتقد الصحفي يولو، أن إدارة باريس، ستحاول التعاقد مع النجم البرازيلي، وستعمل على تقديم مبلغ مالي ضخم، من أجل إقناع إدارة الميرينجي بالموافقة على رحيل فينيسيوس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.