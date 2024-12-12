بـ6 كلمات .. رياض محرز ينشر لقطة إنفانتينو ويعلّق على تنظيم كأس العالم في السعودية

ماذا قال نجم الأهلي؟

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن فوز السعودية بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، في اجتماع الكونجرس الاستثنائي الذي أقيم في زيوريخ.

وتشهد نسخة 2034 إقامة بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا في دولة واحدة، علمًا بأن نسختي 2026 و2030 ستشهدان زيادة عدد المنتخبات، ولكن الاستضافة ستكون عبر ثلاث دول، حيث تقام الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والثانية في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ونشر محرز، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل لقطة إعلان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، عن فوز المملكة باستضافة المونديال، ليرفقها برسالة قال فيها "أحببت أن أكون جزءًا من هذا"، مشيرًا إلى ملف السعودية 2034.

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وحصل الملف السعودي، تحت شعار "معًا. ننمو"، على أعلى تقييم من قِبل الفيفا، في تاريخ الملفات المرشحة لاستضافة كؤوس العالم، بتقييم 419.8 من 500، حيث كشف الملف عن توفير أكثر من 230 ألف وحدة فندقية مخصصة للوقود والمنتخبات والجماهير، و5 مدن مستضيفة، فضلًا عن 15 ملعبًا مرشحًا لتنظيم مباريات البطولة.

وانتقل رياض محرز إلى صفوف الأهلي، في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشارك الجزائري في 53 مباراة رسمية بقميص الراقي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة.