"كلماتكم مثل السكاكين" .. زوجة داني ألفيش تنفجر غضبًا في وجه الجمهور

ردت على منتقديها بكلمات قاسية

أبدت عارضة الأزياء جوانا سانز، استيائها من الهجمات التي تتعرض لها بعد مصالحتها مع زوجها البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، في أعقاب أزمته الأخيرة التي زجت به في السجن لمدة 14 شهرًا.

واتُّهم ألفيش (40 عامًا) باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير الماضي، قبل أن يصدر قرار بالإفراج المشروط عنه بعد دفع كفالة مليون يورو للخروج من محبسه، في حين يواصل إجراءات الاستئناف (على حكم السجن).

وتصالح اللاعب البرازيلي مع زوجته بعد خروجه من السجن، حيث أكد كلاهما الأمر من خلال صور مشتركة بينهما نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صور عيد ميلاد داني ألفيش، حيث هنأته جوانا برسالة عبر حسابها الرسمي، مما وضعها في مرمى انتقادات الجماهير.

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وانفجرت عارضة الأزياء غاضبة في وجه هذه الانتقادات من خلال رسالة نشرتها في "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "نحن نتعامل باستخفاف شديد مع الهجوم على المشاهير في وسائل الإعلام، أو الإهانة عبر شبكة اجتماعية، أو محاولة تدمير حياة شخص آخر لمجرد أن لديك آراء مخالفة".

وأضاف: "أولئك الذين يفعلون ذلك ليسوا أفضل من أولئك الذين يقتلون تحت تهديد السلاح.. دعونا لا ننسى أن الكلمات لها نفس الضرر الذي يسببه استخدام السكين".

وتابعت جوانا: "لا يتم الحديث إلا قليلاً عن الصحة العقلية، بالإضافة إلى النقص الكبير في التعليم الذي يعاني منه هذا البلد، من العار أن القضايا الحالية ليست قضايا بناءة تشجعنا على أن نكون أشخاصًا ناجحين وأفضل".

وجاءت هذه الرسالة بعد أيام قليلة من توجه الزوجين إلى إيبيزا، بحثًا عن الهدوء والاحتفال بعيد ميلاد ألفيش والابتعاد عن الضجيج الذي أحدثته القضية الشهيرة.