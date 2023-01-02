كلب قيمته 25 ألفًا .. إيميليانو مارتينيز مهووس بحماية ميدالية كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن شراء الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز نجم فريق أستون فيلا لكلب بلجيكي قيمته تبلغ حوالي 25 ألف يورو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الكلب جاء من فصيلة بيلجم مالينو، وهو أحد أفضل كلاب الشرطة في العالم.
وذكرت الصحيفة أن الكلب تبلغ قيمته حوالي 25 ألف يورو، والغرض من اقتنائه هو حراسة منزله وأسرته في غيابه، بالإضافة إلى ميدالية كأس العالم الأخيرة.
وكان إيميليانو مارتينيز قد حقق كأس العالم رفقة المنتخب الأرجنتيني قبل أيام في قطر بعد التغلب على فرنسا في ركلات الترجيح ولعب دورًا كبيرًا في التتويج.
جدير بالذكر أن العديد من نجوم كرة القدم تعرضت منازلهم للسرقة في الأشهر الأخيرة في إنجلترا بالأخص في أوقات تواجدهم مع فرقهم في المباريات.
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