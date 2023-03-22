"كلام خطير جدًا" .. رئيس لجنة الحكام السعودية يُثير الجدل!

أحمد رفعت
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Abderrazak Hamdallah Ittihad Fateh SPL 18.03.2023Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالفتح vs الإتحادالفتحالإتحاد

الاتحاد كان لا يستحق ركلة الجزاء أمام الفتح

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خرج مانويل نافارو رئيس جلنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، بتصريحات أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة نادي الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن للمحترفين.

وحقق الاتحاد الفوز على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

نافارو قال خلال برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "في السعودية هذه الحالة لا يُعاقب عليها بركلة جزاء لأن الأمر يتطلب أكثر من معاقبة اللاعب لهذا الخطأ".

وأضاف: "في السعودية لا يتم احتساب ركلة الجزاء، ولكن في بعض الدول الأخرى قد يكون الأمر مختلفًا، وهذا النوع قد يكون عرضة لاحتساب ركلة جزاء في الأوروجواي، ونحن نرى إنها ليست ركلة جزاء".

واستعرض الإعلامي الرياضي محمد البكيري تصريحات نافارو وعلق عليها قائلًا: "معنى كلام رئيس لجنة الحكام (في الدول المتقدمة تُحتسب ركلة جزاء، إنما بالدوري السعودي لا تحتسب) كلام خطير وخطير جدًا، يُعطي قناعة كيف تدار اللجنة وتناقض العديد من قرارات حكامها مع الطواقم الأجنبية التي تُدير بعض مبارياتنا، لدينا قانونا كرويان مختلفان، محلي وأجنبي".

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