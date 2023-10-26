"كلاسيكو وصيف العرب وبطل دوري يلو" .. سخرية نصراوية من قمة الأهلي والهلال

كلاسيكو منتظر مساء غدٍ الجمعة في دوري روشن

SHAHID

يترقب الجمهور السعودي القمة الثالثة في دوري روشن هذا الموسم، والتي ستجمع الهلال والأهلي في الرياض مساء غدٍ الجمعة، بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وقمة النصر والأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة ويُلاحقه الأهلي في المركز الرابع بفارق 4 نقاط، ولذا ينظر العديد للقاء بأنه حاسم في شكل المنافسة على اللقب.

الإعلامي النصراوي، سعود الصرامي، نشر تغريدة على منصة إكس وصف بها الكلاسيكو بأنه يجمع بين وصيف العرب، نسبة للهلال، وبطل دوري يلو، نسبة للأهلي، وهو ما وصفه العديد من المتابعين بالسخرية الواضحة من الفريقين والقمة التي ستجمعهما في الرياض.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تغريدة الصرامي جاء فيها "كلاسيكو الهلال و الأهلي دائمًا يظهر بمستوى فني جميل. الأنباء المؤكدة تقول أن مدرجات درة الملاعب ستكون ممتلئة".

تابع "نتطلع من نجوم وصيف العرب و نجوم بطل دوري يلو تقديم المتعة المنتظرة، فهم قادرون بحول الله على إشباع رغبات كل رياضي بتحقيق كل ما هو جميل و مثير. بالتوفيق لهم".

SHAHID