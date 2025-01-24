كلاسيكو جديد خارج إسبانيا.. خطة برشلونة لتجاوز ورطة الكامب نو والمونتجويك

برشلونة يفكر في إقامة الكلاسيكو خارج إسبانيا...

تؤمن إدارة برشلونة، بقدرتها على استضافة كلاسيكو الكرة الإسبانية، أمام ريال مدريد، في الجولة الـ 35 من الدوري، على ملعب كامب نو، بالرغم من عدم انتهاء أعمال التجديدات حتى الآن.

ومن المنتظر أن يستضيف برشلونة، غريمه ريال مدريد، أحد يومي 10 أو 11 مايو، على ملعبه، في الوقت الذي يكون اتفاق الفريق الكتالوني مع مجلس المدينة، لاستخدام ملعب مونتجويك، قد انتهى.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن اتفاق برشلونة، مع مجلس المدينة لاستخدام ملعب مونتجويك، ينتهي في نهاية أبريل، على أمل أن تكون تجديدات ملعب كامب نو، قد انتهت، إلا أن الإدارة في حالة تأهب تحسبًا لحدوث أي شيء غير متوقع.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة، وضعت خطة في حال عدم انتهاء أعمال التجديدات في موعدها، أولها هو تمديد حقوق استخدام ملعب مونتجويك، أو استئجار ملعب مختلف، ومن المحتمل أن يكون ملعب مونتيلفي الخاص بنادي جيرونا، إلا أن السعة الجماهيرية للملعب، قد تكون عائقًا في استقبال جماهير الكلاسيكو، بالإضافة إلى احتمالية تضارب مواعيد المباريات.

وأفاد التقارير إلى أن أحد الحلول المطروحة على طاولة برشلونة، هو إقامة الكلاسيكو، خارج إسبانيا، ومن الوارد أن تستضيف فرنسا، المباراة لقربها والسعة الجماهيرية الكبيرة لملاعبها، إلا أن هذا سيكون مكلفًا بالنسبة للجماهير، وكذلك سيتعين على إدارة البلوجرانا، خوض مفاوضات مع الاتحاد الفرنسي، وكذلك الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة، قد حسم مباراة الدور الأول أمام ريال مدريد، لصالحه بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، نهاية أكتوبر الماضي.