كلاسيكو جديد في الانتظار .. برشلونة يتخطى أوساسونا ويصعد لريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني...

نجح برشلونة في تحقيق فوزًا هامًا ومثيرًا على حساب أوساسونا، ضمن مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

المباراة بدأت بكل قوة، وازداد الحماس بعد مرور 13 دقيقة، عندما أطلق ليفاندوفسكي تسديدة قوية ولكن الحارس سيرجيو هيريرا يتصدى لها بثبات.

وسيطر لاعبو برشلونة، على مجريات اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أوساسونا، حتى قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عندما أعلن أوساسونا عن نفسه.

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في الدقيقة 40 تبادل لاعبو أوساسونا التمريرات، وانتهت عند أنتي بوديمير الذي سدد تسديدة قوية ولكن الحارس إيناكي بينا يتصدى لها بثبات ويحافظ على نظافة شباكه.

وسريعًا بعد مرور دقيقتين، سقط رافينيا جناح برشلونة بسبب الإصابة، ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليغادرها ويشارك لامين يامال بدلًا منه، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني، لم تختلف كثيرُا عن الأول، إذ بدأ الفريق الكتالوني الشوط بسيطرة، وفي الدقيقة 52 جاء التهديد الأول، برأسية أراخو ولكنها مرت بسلام.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، استلم ليفاندوفسكي، تمريرة جوندوجان المميزة التي انطلق بها حتى منطقة جزاء أوساسونا ويسدد تسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 68 كاد جواو فيليكس، ان يضاعف النتيجة بتسديدة قوية ولكن الحارس سيرجيو هيرايرا يتصدى لها ببراعة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، كاد راؤول جارسيا أن يخطف هدف التعادل لفريقه، بتسديدة قوية ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبهجمة مرتدة سريعة بدأت من جواو فيليكس، والذي انطلق بها قبل أن يمرر الكرة إلى لامين يامال، الذي قابل الكرة بتسديدة في الشباك، ليؤكد فوز فريقه وصعوده للنهائي.