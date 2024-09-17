قبل كلاسيكو الهلال .. مفاجأة "فريدة" من لؤي مشعبي إلى جماهير الاتحاد

كلاسيكو سعودي مرتقب..

فاجأ لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق الرياض الهلال.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فتح نادي الاتحاد أبوابه للجماهير؛ من أجل حضور تدريبات الفريق، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك للمرة الأولى.

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الصحيفة كشفت عن أن السماح للجماهير الاتحادية، بحضور تدريبات الفريق الأول، استعدادًا للكلاسيكو المرتقب أمام الزعيم الهلالي؛ جاء بمبادرة شخصية من مشعبي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، وبفارق الأهداف عن الهلال "الثاني"، والاتفاق "الثالث".