"اقتحم الملعب بسبب ميتروفيتش" .. سر جديد يبرئ جورج جيسوس من التأثير على حكم كلاسيكو الهلال والأهلي

لقطة جدلية أثارت غضب الكثيرين..

لا تزال "ركلة الجزاء" التي سجل منها نادي الهلال، هدفه الثاني في شباك الأهلي، مساء يوم السبت الماضي؛ تثير الكثير من الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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حارس الأهلي عبدالرحمن الصانبي تصدى إلى "ركلة الجزاء" في البداية؛ إلا أن الحكم قرر إعادتها مجددًا، بحجة أن حامي عرين قلعة الراقي، تقدم من خط المرمى، قبل تسديد الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الزعيم الهلالي، للكرة.

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وظهر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، وهو يقتحم أرضية الملعب؛ حيث قيل إنه هو من أمر حكم الكلاسيكو، بإعادة "ركلة الجزاء" مجددًا، بسبب تقدم الصانبي من خط مرماه.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي فيصل الجفن عبر برنامجه "ملاعب" في إذاعة "العربية إف إم"، مساء اليوم الإثنين، أن يكون جيسوس قد تحدث مع الحكم من الأساس.

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الجفن كشف عن أن المدير الفني البرتغالي اقتحم أرضية الملعب، بسبب غضبه من لاعبه ميتروفيتش، الذي ذهب لتسديد "ركلة الجزاء" مجددًا؛ وذلك بعد أن قرر الحكم إعادتها.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن جورج جيسوس، كان لا يريد أن ينفذ المهاجم الصربي "ركلة الجزاء" مرة أخرى؛ خاصة أنه هو من أهدرها قبل الإعادة، وطالب أن يقوم لاعب آخر بالتسديد.

واعترف فيصل الجفن أن هذا لا يعفي جيسوس من "الخطأ"؛ حيث كان يجب على الحكم أن يشهر "الكارت الأحمر" في وجهه؛ بسبب اقتحامه أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن الهلال فاز على الأهلي (2-1)، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.