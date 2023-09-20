قبل كلاسيكو النصر .. تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

جديد إصابات النادي الأهلي قبل كلاسيكو النصر المرتقب

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الكلاسيكو السعودي الكبير، أمام نظيره النصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الاتحاد "الوصيف"، ونقطة وحيدة فقط عن الهلال "المتصدر".

وقبل يومين من الكلاسيكو.. تأكد خسارة الفريق الأهلاوي، لاعبه عبد الله العمار، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب الإصابة، بينما لا تزال الشكوك تسيطر على مستقبل متوسط الميدان الشاب محمد المجحد.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الأربعاء، أثبتت الأشعة والفحوصات التي خضع لها العمار "29 سنة"، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشفت الصحيفة، عن أن اللاعب يحتاج إلى 14 يومًا من العلاج والتأهيل، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ومن ناحيته.. سيخضع المجحد، لاختبارات تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول، اليوم الأربعاء، يتحدد على إثرها إمكانية دخوله قائمة الكلاسيكو أمام النصر، من عدمه.

جدير بالذكر أن متوسط ميدان الأهلي الشاب، كان قد تعرض لـ"كدمة قوية" في عضلة الفخذ الأمامية، خلال لقاء فريقه الأخير أمام التعاون، والذي انتهى بفوز الراقي (3-2)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

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