كلاسيكو السعودية: موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر...

دائمًا ما يكون كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، مختلفًا عن باقي المباريات لما فيه من إثارة وحماس على مدار تاريخ مواجهات الكبيرين في المسابقات المختلفة.

ويتزين ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لاستضافة كلاسيكو جديد، سيجمع بين الهلال والاتحاد في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تقديم مستويات جيدة وخروجه بالعلامة الكاملة في المباريات الماضية، وسيعمل على التسلح بعامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد.

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على الجانب الآخر حال الاتحاد لا يختلف كثيرًا عن الهلال، فقد تمكن العميد من تحقيق ثلاثة انتصارات، ويسعى لزيادتهم أمام الهلال، للانفراد بصدارة الترتيب، وفض الاشتباك مع الموج الأزرق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 21 سبتمبر 2024، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب الهلال - الاتحاد السبت 21 سبتمبر 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT HD شاهد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المسابقات المختلفة؟

بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 151 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 66 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

سبق وأن ذكرنا أن الاتحاد والهلال تقابلا 104 مرات في الدوري السعودي، وكانت المباراة الأولى في ديسمبر 1976 وحينها فاز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتحاد في 29 مباراة، بينما فاز الهلال 48 مرة، وحسم التعادل 28 مباراة.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

من بداية من انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-09، تواجه الفريقان في 29 مباراة، كانت النتيجة الأكبر فيهم لصالح الهلال عندما فاز بخمسة أهداف دون رد.

وفيما يلي جدول موضح نتائج مباريات الفريقين، بالتفصيل بداية من انطلاق دوري المحترفين السعودي...