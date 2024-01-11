كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2024 القنوات الناقلة والتذاكر

تعرف على موعد كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني 2024 بين ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة وأخبار الريال والبرسا قبل المباراة التي تقام في السعودية.

موعد مرتقب آخر يجمع ريال مدريد وبرشلونة هذه المرة في مباراة تحدد مصير بطولة وهي كأس السوبر الإسباني 2024، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.

يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة الإسبانية، في نهائي السوبر للعام الثاني على التوالي على الملاعب السعودية، وسط ترقب وحماس من الجماهير داخل الملعب وخارجه.

ريال مدريد، ضمن مقعده في المباراة النهائية، بعد فوز مثير على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، بينما وصل برشلونة للنهائي بعد تخطي أوساسونا بهدفين دون رد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع كما سنتعرف سويًا على طريقة شراء تذاكر المباراة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما موعد كلاسيكو نهائي السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

موعد مباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة هو يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب الأول بارك.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو نهائي السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 14 يناير 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الأول بارك

ما طريقة شراء وأسعار تذاكر كلاسيكو نهائي السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

حتى الآن لم تعلن اللجنة المنظمة للبطولة، عن موعد صدور تذاكر النهائي والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد، وسنوافيكم بالتفاصيل حين صدورها.

ومن المنتظر أن يتم إصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني webook، وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية فإن أسعار التذاكر للمباراة النهائية ستتراوخ بين 200 أو 300 يورو.

ما تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر؟

سبق وأن التقى ريال مدريد وبرشلونة في 16 مرة في السوبر الإسباني

فاز ريال مدريد في المواجهات الـ 15 السابقة في 9 مناسبات بينما فاز برشلونة في 5 وتعادلا في مباراتين.

وعلى مستوى المباريات النهائية، فقد التقيا من قبل في 7 مناسبات، فاز ريال مدريد في 6 وفاز برشلونة في مباراة وحيدة.

عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل 16 9 5 2

ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني؟

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 12 مرة.