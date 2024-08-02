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Big Match Barcelona vs Real MadridGetty
أحمد مجدي

كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض كل من ريال مدريد وبرشلونة مواجهة ودية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية في خضم استعدادات الفريقين للموسم المقبل 2024-2025.

برشلونة فاز في أول مباراة ودية له أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

بينما ريال مدريد انقاد للهزيمة في أول مباراة ودية له ضد ميلان الإيطالي في مباراة سجل فيها الهدف الوحيد صامويل تشوكويزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024 هو يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب ميتلايف.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية 2024؟

تذاع مباريات جولة برشلونة التحضيرية على قناة "الكويت الرياضية" كما أعلنت قبل انطلاق المعسكر التحضيري.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال مدريد - برشلونةالأحد 4 أغسطس 2023
02:00 مصر والسعودية		الكويت الرياضيةميتلايف

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في المباراة الودية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - كليمنت لونجليه - إنييج مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطمارك كاسادو - بابلو توري - إلكاي جوندوجان
خط الهجومرافينيا - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة في المباراة الودية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - خيسوس فاييخو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز
خط الوسطلوكا مودريتش - داني سيبايوس - ماريو مارتين
خط الهجومأردا جولر - براهيم دياز - إندريك

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 21 أبريل 2024 الرقم 257 بين الفريقين في الكلاسيكو، على الرغم من أن ريال مدريد  وبرشلونة التقيا 33 مرة أخرى في مباريات ودية واستعراضية.

بعد فوز ريال مدريد بالمباراة زاد الفارق بين الفريقين إلى 5 انتصارات لصالح النادي الملكي في جميع المسابقات..

البطولة

المباريات

فوز ريال مدريد

فوز برشلونة

تعادل

الدوري الإسباني 188797435
كأس الملك 3713168
كأس الدوري الإسباني 6024
كأس السوبر الإسباني 171052
كأس كوروناسيون 1010
دوري أبطال أوروبا 8323
المجموع 25710510052

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟

فاز البلانكوس بـ 36 لقبًا من الليجا - وهو رقم قياسي - ويتقدم على البلوجرانا بثمانية ألقاب، والأمر أكثر وضوحًا عندما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، مع امتلاك الميرينجي 15 أمام خمسة للكتلان.

فاز الريال بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي الآن) مرتين ، في حين أن برشلونة هو البطل التاريخي لكأس الكؤوس الأوروبية التي ألغيت بأربعة انتصارات.

فاز البلوجرانا بكأس المعارض بين المدن - الذي أصبح فيما بعد كأس الاتحاد الأوروبي - ثلاث مرات، ولكن ذلك قبل الاعتراف بالبطولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

البطولةريال مدريدبرشلونة
الدوري الإسباني 3627
كأس الملك 2031
السوبر الإسباني 1314
دوري أبطال أوروبا 155
كأس الكؤوس الأوروبية 04
الدوري الأوروبي 23*
كأس السوبر الأوروبي 55
كأس العالم للأندية 53
كأس إيفا دوارتي 13
كأس الدوري الإسباني 12
كأس الإنتركونتيننتال 30
كأس لاتين 22
كأس إيبرو أميريكان 10
المجموع 10498
*برشلونة فاز بكأس المعارض المسمى القديم للدوري الأوروبي قبل أن يصبح بطولة رسمية
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