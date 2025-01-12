كلاسيكو الإصابات .. خروج نجم برشلونة ومبابي يخيف جماهير ريال مدريد!

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مليء بالإصابات...

اشتعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني مبكرًا بهدف عن طريق كيليان مبابي، في الدقيقة الخامسة، قبل أن نشهد إصابتين في الشوط الأول.

بعد مرور نحو ربع ساعة من الشوط الأول، سقط كيليان مبابي، على أرضية الملعب وسط خوف وقلق من جمهور ريال مدريد، من استبدال نجم الفريق خاصة مع قيام براهيم دياز بعمليات الاحماء.

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وتلقى النجم الفرنسي، العلاج خارج الملعب ورفض استبداله وعاد ليكمل المواجهة بشكل طبيعي.

ونجح لامين يامال، نجم برشلونة، في خطف هدف التعادل لفريقه بمجهود فردي في الدقيقة 22 عندما راوغ الدفاع وسدد تسديدة أرضية سكنت شباك تيبو كورتوا.

وسرعان ما تلقى برشلونة، ضربة جديدة في الدقيقة 27 عند سقوط إينيجو مارتينيز، على أرضية الملعب، ليقرر الجهاز الفني للفريق الكتالوني، استبدال اللاعب الذي لم يقدر على استكمال اللقاء، ويدفع برونالد أراخو بدلًا منه.

وكان الشوط الأول من المباراة، المقامة على ملعب الجوهرة المشعة، قد انتهى بتقدم برشلونة، بأربعة أهداف لهدف.